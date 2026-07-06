Суд отказал Nord Stream AG в страховой выплате по делу «Северных потоков»

4 июня 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что Германия не возобновляет импорт российского газа по «Северному потоку» из-за указаний со стороны Брюсселя и Вашингтона. По словам главы государства, по сохранившейся нитке газопровода можно поставлять 25–28 млрд куб. м газа в год, а «Газпром» готов начать поставки «хоть завтра», если соответствующее решение примет Берлин.