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Суд отказал Nord Stream AG в страховой выплате по делу «Северных потоков»

Ведомости

Высокий суд Лондона отказал оператору газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG в выплате страховой компенсации за повреждение в результате подрывов. Это следует из опубликованного решения суда.

Суд пришел к выводу, что повреждения газопроводов были «прямо или косвенно вызваны конфликтом, произошли в результате конфликта или являются его следствием».

«Такой ущерб исключался из страхового покрытия в соответствии с условиями пункта 2.i страхового полиса», – говорится в судебном решении.

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Политика / Международные отношения

Представители Nord Stream AG, в свою очередь, настаивали, что трубопроводы не находились в зоне вооруженного конфликта и не являлись частью каких-либо боевых действий, а значит, произошедшее должно подпадать под действие страхового договора.

11 июня из материалов Высокого суда Лондона по спору Nord Stream AG со страховщиками Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance стало известно, что восстановление «Северного потока» может занять около трех лет. В документах отмечалось, что такой срок возможен при условии своевременного финансирования работ и отсутствии существенных задержек.

В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Неповрежденной осталась одна нитка «Северного потока – 2», однако Германия не ввела ее в эксплуатацию. Россия обвинила в организации диверсий на газопроводах страны Запада.

4 июня 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что Германия не возобновляет импорт российского газа по «Северному потоку» из-за указаний со стороны Брюсселя и Вашингтона. По словам главы государства, по сохранившейся нитке газопровода можно поставлять 25–28 млрд куб. м газа в год, а «Газпром» готов начать поставки «хоть завтра», если соответствующее решение примет Берлин.

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