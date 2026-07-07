Шохин: технологии ОПК могут стать драйвером для гражданской экономики
Оборонно-промышленный комплекс России накопил технологический задел, который может быть использован в гражданских отраслях – прежде всего в транспорте и сфере искусственного интеллекта, заявил президент РСПП Александр Шохин в интервью информационной службе «Вести».
По словам главы Союза промышленников, речь идет не только о беспилотниках для логистики и геодезии, но и об автономных системах на всех видах транспорта, а также о разработках в области ИИ, где за время боевых действий и работы ОПК достигнуты серьезные успехи. Шохин выразил надежду, что перекос структуры экономики в сторону оборонного сектора носит временный характер.
Трансфер технологий из ОПК в гражданку, по его мнению, способен не только сбалансировать экономику, но и дать толчок развитию секторов, связанных с национальными проектами технологического лидерства.
В мае глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что предприятия ОПК за последние пять лет поставили гражданской продукции более чем на 2 трлн руб., а доля гражданской продукции в ОПК превысила 30%. В марте президент РФ Владимир Путин на совещании по повышению эффективности военной техники сообщил, что выпуск бронетанкового вооружения увеличился в 2,2 раза, легкобронированной техники – в 3,7 раза, военной авиационной техники – в 4,6 раза, а производство ракетного и артиллерийского вооружения выросло в 9,6 раза.
В июне 2025 г. глава Удмуртии Александр Бречалов отмечал, что в республике растет доля продукции гражданского назначения и двойного назначения, а завод «Купол» выпускает комплексы, используемые как в военной, так и в гражданской сфере.