Шохин: технологии ОПК могут стать драйвером для гражданской экономики

По словам главы Союза промышленников, речь идет не только о беспилотниках для логистики и геодезии, но и об автономных системах на всех видах транспорта, а также о разработках в области ИИ, где за время боевых действий и работы ОПК достигнуты серьезные успехи. Шохин выразил надежду, что перекос структуры экономики в сторону оборонного сектора носит временный характер.