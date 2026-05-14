Алиханов: ОПК поставил гражданской продукции более чем на 2 трлн рублей
Предприятия оборонно-промышленного комплекса за последние пять лет поставили гражданской продукции более чем на 2 трлн руб. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на съезде Союза машиностроителей России.
«И сейчас задача по диверсификации становится вызовом в обеспечении задач технологической независимости и лидерства», – сказал министр.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе съезда также отметил, что предприятия ОПК продолжают увеличивать выпуск продукции гражданского назначения, несмотря на выполнение задач, связанных со спецоперацией.
По его словам, развитие компетенций в оборонном сегменте машиностроения позволяет российским компаниям активнее продвигаться в направлении диверсификации производства. «Даже на фоне задач спецоперации доля продукции гражданского назначения растет и уже превысила 30%. Это далеко не предел», – пояснил Мантуров.
12 января сообщалось, что в оборонно-промышленном комплексе в России сейчас задействованы 3,8 млн человек. Отмечалось, что за последние три года численность работников увеличилась на 800 000, что сопровождалось ростом производительности труда.