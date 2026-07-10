Минсельхоз: потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке

В министерстве подчеркнули, что в первую очередь топливо необходимо для проведения сезонных полевых работ, а также для перевозки сырья на переработку и доставки готовой продукции в распределительные центры и магазины. Минэнерго подтвердило, что необходимые запасы топлива имеются. Со стороны ФАС продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке.