Минсельхоз: потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке
Потребности агропромышленного комплекса (АПК) России в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщил Минсельхоз РФ в Мах.
Глава ведомства Оксана Лут провела совещание по этому вопросу, в котором приняли участие представители Минэнерго, ФАС и региональных органов управления АПК.
В министерстве подчеркнули, что в первую очередь топливо необходимо для проведения сезонных полевых работ, а также для перевозки сырья на переработку и доставки готовой продукции в распределительные центры и магазины. Минэнерго подтвердило, что необходимые запасы топлива имеются. Со стороны ФАС продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Он подчеркнул, что правительство делает все, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Вице-премьер добавил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.
8 июля Новак также выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Он говорил, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями. По словам вице-премьера, подобная схема применяется сейчас в Иркутской области и Забайкальском крае.