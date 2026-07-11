В России могут сделать обязательной маркировку товаров для дома

В России введут единые правила для маркировки отечественных товаров. Разработан законопроект, который закрепляет в правовом поле понятия «Сделано в России» и «Российский бренд». Статус «Сделано в России» предполагает размещение производства на территории РФ, принадлежность бизнеса российским юрлицам или гражданам, уплату налогов в России и наличие основного штата сотрудников из числа граждан РФ. «Российский бренд», в свою очередь, означает, что правообладателем и владельцем юридического лица являются российские структуры или физлица, при этом производство может находиться за границей или использовать значительную долю иностранных комплектующих.