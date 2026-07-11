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В России могут сделать обязательной маркировку товаров для дома

Ведомости

Товары для дома и ряд промышленных товаров в будущем могут получить обязательную маркировку. Сейчас в России проводится эксперимент по отработке системы. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

Он отметил, что бизнес выступает за введение маркировки готовой еды, в частности выпечки и роллов в лаваше из вендинговых аппаратов. Однако, по его словам, сначала необходимо законодательно закрепить само понятие «готовая еда», поскольку маркировать то, чего не существует в юридическом поле, невозможно.

Дубин добавил, что с 1 июля маркировка стала обязательной для новых категорий кондитерских изделий – шоколада, конфет, жевательной резинки и карамели.

В России введут единые правила для маркировки отечественных товаров. Разработан законопроект, который закрепляет в правовом поле понятия «Сделано в России» и «Российский бренд». Статус «Сделано в России» предполагает размещение производства на территории РФ, принадлежность бизнеса российским юрлицам или гражданам, уплату налогов в России и наличие основного штата сотрудников из числа граждан РФ. «Российский бренд», в свою очередь, означает, что правообладателем и владельцем юридического лица являются российские структуры или физлица, при этом производство может находиться за границей или использовать значительную долю иностранных комплектующих.

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