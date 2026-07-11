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Росстандарт утвердил новый ГОСТ на йогурты для детей

Ведомости

Росстандарт утвердил ряд новых ГОСТов на молочную продукцию. В их числе обновленные редакции стандартов на сливочное масло, мягкие сыры и питьевое молоко, а также впервые разработанные стандарты на детское питание на молочной основе, говорится на сайте ведомства.

Речь идет о ГОСТах на йогурты для питания детей раннего возраста и на напитки на основе молочной сыворотки для питания детей с одного года. Новые нормы разработаны в рамках плана стандартизации Союзного государства в сфере детского питания на период до 2028 г. Они вступят в силу с января 2027 г., но у производителей есть право на досрочное применение этих ГОСТов.

В новую редакцию стандартов на сливочное масло и мягкие сыры вошли современные методы анализа сырья и готового продукта. ГОСТ уточняет требования к упаковке и фасованию продукции. Он вступит в силу 1 января 2028 г. Стандарт на молоко предусматривает актуализацию нормативной базы, уточнение отдельных показателей. При этом основные требования к питьевому молоку сохранятся – продукция по-прежнему должна производиться только из коровьего молока без добавления сухого и немолочных компонентов.

28 апреля стало известно, что в России утвердили обновленный ГОСТ, в котором установлены рекомендации для предприятий торговли, в том числе супермаркетов, киосков, пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и других. В документе прописана четкая типология объектов розничной торговли. Эта система основана на таких критериях, как размер торговых площадей, специализация ассортимента, формат обслуживания покупателей и особенности технологических процессов.

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