Росстандарт утвердил новый ГОСТ на йогурты для детей

Речь идет о ГОСТах на йогурты для питания детей раннего возраста и на напитки на основе молочной сыворотки для питания детей с одного года. Новые нормы разработаны в рамках плана стандартизации Союзного государства в сфере детского питания на период до 2028 г. Они вступят в силу с января 2027 г., но у производителей есть право на досрочное применение этих ГОСТов.