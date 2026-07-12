«Аэрофлот» меняет расписание рейсов из-за непогоды в Москве
«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов на фоне непогоды в Московском регионе. Об этом сообщили в авиакомпании.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (грозовой фронт) в Московском регионе «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», – говорится в сообщении.
Часть рейсов, прибывающих в «Шереметьево», направили на запасные аэродромы. Их перелет будет осуществлен после дозаправки и улучшения погодных условий в столичном аэропорту. Транзитных пассажиров бесплатно переоформят на ближайшие стыковочные рейсы.
Последнюю неделю в Москве идут дожди, такая погода сохранится и на ближайшие шесть дней. 12 июля в регионе пройдут обильные дожди, прогремят грозы и понизится температура. Непогода в столице будет и в понедельник. Обильные дожди, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, закончатся к пятнице, 17 июля.