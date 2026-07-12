«Аэрофлот» меняет расписание рейсов из-за непогоды в Москве

Последнюю неделю в Москве идут дожди, такая погода сохранится и на ближайшие шесть дней. 12 июля в регионе пройдут обильные дожди, прогремят грозы и понизится температура. Непогода в столице будет и в понедельник. Обильные дожди, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, закончатся к пятнице, 17 июля.