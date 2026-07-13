Мусоровозам разрешили заправляться вне очереди

Для мусоровозов ввели приоритетную заправку для стабильной работы отрасли обращения с ТКО на фоне вопросов с топливным обеспечением спецтехники. Об этом заявили на заседании штаба по «Организации системы по обращению с ТКО» под руководством главы Минприроды России Александра Козлова, передает Российский экологический оператор (РЭО).