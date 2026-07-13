Мусоровозам разрешили заправляться вне очереди
Для мусоровозов ввели приоритетную заправку для стабильной работы отрасли обращения с ТКО на фоне вопросов с топливным обеспечением спецтехники. Об этом заявили на заседании штаба по «Организации системы по обращению с ТКО» под руководством главы Минприроды России Александра Козлова, передает Российский экологический оператор (РЭО).
Министр сообщил, что предложения о приоритетности обеспечения топливом техники, занятой в вывозе отходов, были поддержаны после обсуждения с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.
По данным штаба, в сфере обращения с отходами задействовано более 26 000 единиц техники, включая 17 800 мусоровозов и 8500 других машин. В регионах обеспечиваются необходимые лимиты для заправки спецтехники, а сама процедура проводится вне очереди, что должно поддержать бесперебойный вывоз отходов.
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Джамбулат Хатуов подчеркнул, что контроль за топливным обеспечением отрасли будет продолжен на регулярной основе. По его словам, чистота на контейнерных площадках остается в приоритете.
Как сообщили в РЭО, параллельно продолжаются проверки контейнерных площадок: за месяц независимые рейды волонтеров движения «Экосистема» прошли в 30 регионах. Кроме того, на штабе рассмотрели реализацию инфраструктурных проектов в Башкортостане, Ульяновской области и Республике Алтай.
16 июня Хатуов заявил, что необходимо изменить подход к содержанию контейнерных площадок в стране и ликвидации навалов твердых бытовых отходов (ТКО). По словам Хатуова, власти российских субъектов должны обеспечить хозяйственный и системный контроль за состоянием контейнерных площадок.