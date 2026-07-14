Ozon ограничил часть аналитики для продавцов без подписки

Ozon ограничил часть аналитики для продавцов без подпискиПереключение между денежными и количественными показателями, а также часть фильтров стали доступны только пользователям Premium
Маркетплейс Ozon изменил работу раздела «Продажи» в мобильном приложении для продавцов. Теперь без подписки Premium селлеры не могут переключаться между отображением количества проданных товаров и суммы продаж в рублях. На изменения обратили внимание участники профильного чата продавцов. С ними ознакомились «Ведомости».
Из переписки одного из продавцов со службой поддержки Ozon следует, что без подписки в мобильном приложении доступны только стандартные фильтры – статистика за 14 дней и отображение показателей в одной единице измерения. Пользователи Premium могут выбирать, отображать продажи в штуках или в рублях, а также использовать дополнительные периоды анализа – семь и 28 дней. Подписка Premium стоит 9 990 руб. в месяц.
По словам продавцов, после последнего обновления приложения настройки отображаются по-разному в разных личных кабинетах: у одних по умолчанию показывается количество продаж, у других – сумма продаж. Однако изменить этот параметр без подписки невозможно.
Представитель Ozon отметил, что описанные продавцами ограничения относятся только к мобильному приложению. В веб-версии личного кабинета, по его словам, все необходимые данные доступны без подписки. Он добавил, что базовые настройки аналитики открыты всем продавцам, а расширенные – пользователям Premium. На главной странице личного кабинета по умолчанию отображаются данные за последние 14 дней о количестве заказанных и доставленных товаров, а также их суммарной стоимости в рублях. Кроме того, без подписки продавцы могут посмотреть количество и сумму заказов за квартал в разделе «Аналитика» – «Продажи моих товаров». Такой порядок действует с момента запуска подписки Premium в 2022 г. Когда появились ограничения и сколько селлеров чаще пользуется мобильным приложением, в компании не уточнили.