Ozon ограничил часть аналитики для продавцов без подписки

Представитель Ozon отметил, что описанные продавцами ограничения относятся только к мобильному приложению. В веб-версии личного кабинета, по его словам, все необходимые данные доступны без подписки. Он добавил, что базовые настройки аналитики открыты всем продавцам, а расширенные – пользователям Premium. На главной странице личного кабинета по умолчанию отображаются данные за последние 14 дней о количестве заказанных и доставленных товаров, а также их суммарной стоимости в рублях. Кроме того, без подписки продавцы могут посмотреть количество и сумму заказов за квартал в разделе «Аналитика» – «Продажи моих товаров». Такой порядок действует с момента запуска подписки Premium в 2022 г. Когда появились ограничения и сколько селлеров чаще пользуется мобильным приложением, в компании не уточнили.