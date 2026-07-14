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Главная / Бизнес /

Огурцы в России подешевели на 14,2%

Ведомости

Огурцы стали самыми подешевевшими продуктами в России за месяц. Средние цены на эти овощи в первую неделю июля снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Также в список наиболее подешевевших продуктов вошли помидоры (снижение на 7,1%) и яйца (на 6,6%).‍

9 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что средняя потребительская стоимость картофеля в январе – мае 2026 г. упала почти на 30% год к году – до 52,6 руб. за 1 кг. Аналогичная ситуация наблюдается с другими овощами. Белокочанная капуста за это же время стала дешевле почти на 30% до 42,3 руб. за 1 кг, репчатый лук – более чем на 22% до 46,9 руб., столовая свекла – почти на 22% до 45,5 руб.

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