Огурцы в России подешевели на 14,2%

9 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что средняя потребительская стоимость картофеля в январе – мае 2026 г. упала почти на 30% год к году – до 52,6 руб. за 1 кг. Аналогичная ситуация наблюдается с другими овощами. Белокочанная капуста за это же время стала дешевле почти на 30% до 42,3 руб. за 1 кг, репчатый лук – более чем на 22% до 46,9 руб., столовая свекла – почти на 22% до 45,5 руб.