В России подешевели почти все сезонные овощи

В России подешевели почти все сезонные овощиИсключением стал редис, цена которого за год выросла более чем в 1,5 раза
Средняя потребительская стоимость картофеля в январе – мае 2026 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30% – до 52,6 руб. за 1 кг, по данным Росстата. Аналогичная ситуация складывается с другими овощами. Например, белокочанная капуста за это же время подешевела почти на 30% до 42,3 руб. за 1 кг, репчатый лук – более чем на 22% до 46,9 руб., столовая свекла – почти на 22% до 45,5 руб.
Все эти продукты входят в так называемый борщевой набор, который также включает в себя еще и морковь. Ее стоимость за указанный период практически не изменилась (54,9 руб. ). Тепличные овощи – огурцы и помидоры – подорожали, но незначительно: на 2,2 и 2,8% соответственно, до 237,4 и 272,3 руб. за 1 кг.
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