В России подешевели почти все сезонные овощи

Средняя потребительская стоимость картофеля в январе – мае 2026 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30% – до 52,6 руб. за 1 кг, по данным Росстата. Аналогичная ситуация складывается с другими овощами. Например, белокочанная капуста за это же время подешевела почти на 30% до 42,3 руб. за 1 кг, репчатый лук – более чем на 22% до 46,9 руб., столовая свекла – почти на 22% до 45,5 руб.