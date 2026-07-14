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Средний чек на зарубежные туры вырос до 195 600 рублей

Россия вошла в тройку лидеров по бронированию поездок
Ведомости

Средний чек на зарубежные туры по итогам первого полугодия увеличился на 7% до 195 600 руб. Это следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours (есть у «Ведомостей»).

В целом спрос на туры в других странах вырос на 44%. Турция остается главным направлением по объему бронирований, хотя ее доля сокращается. В первом полугодии 2025 г. на нее приходилось 35% всех зарубежных туров, в 2026-м – 31%. Средний чек в Турции вырос с 199 100 до 226 900 руб.

Египет занимает второе место и наращивает присутствие в рейтинге. Доля этого направления выросла с 23% до 29%. Средний чек составил 184 500 руб.

Туризм в России занял третье место в статистике сервиса с долей 10%. Средний чек находится на уровне 59 600 руб. Четвертое место за ОАЭ, чья доля сократилась с 11% до 4% со средним чеком в 174 000 руб. Доля Вьетнама увеличилась до 7%, а средний чек – до 237 100 руб. 

«Ведомости» писали в начале года, что Россия остается одним из крупнейших участников рынка внешнего туризма. Внешний туризм России в 2025 г. вырос на 22%, а объем туристического оборота (въездного и выездного туризма) в 2025 г. достиг $57 млрд. Это 16-е место среди 55 крупнейших экономик мира с ВВП по паритету покупательной способности объемом от $500 млрд.

В Российском союзе туриндустрии сообщали, что Москва стала самым популярным направлением для внутреннего туризма в России в 2025 г. Тогда в рейтинг также вошли Краснодарский край и Санкт-Петербург. Эти топ-3 направления концентрируют 51% от всего внутреннего туристического потока страны. 

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