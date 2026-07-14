Средний чек на зарубежные туры вырос до 195 600 рублей

В целом спрос на туры в других странах вырос на 44%. Турция остается главным направлением по объему бронирований, хотя ее доля сокращается. В первом полугодии 2025 г. на нее приходилось 35% всех зарубежных туров, в 2026-м – 31%. Средний чек в Турции вырос с 199 100 до 226 900 руб.