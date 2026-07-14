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Главная / Бизнес /

Самолет «Танго» с российским двигателем впервые поднялся в воздух

Ведомости

Легкомоторный самолет «Танго», оснащенный экспериментальным образцом отечественного двигателя АПД-520 «Лидер», успешно выполнил первый полет. Об этом сообщили в S7 Group.

За штурвалом находился летчик-испытатель первого класса, директор ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» Владимир Барсук. Самолет выполнил полет по кругу и благополучно приземлился на аэродроме вылета. В компании отметили, что все системы воздушного судна отработали в штатном режиме, а полет полностью соответствовал программе испытаний.

Перед первым вылетом самолет прошел комплекс наземных испытаний. Специалисты проверили работу двигателя на всех режимах, оценили время запуска и скорость набора оборотов, после чего выполнили рулежки, скоростные пробежки на режимах, близких к взлетным, а также подлеты на высоту до 5 м для определения скорости отрыва. После завершения всех проверок самолет признали готовым к летным испытаниям.

«Танго» разработан компанией Spectra Aircraft, входящей в S7 Group. Учебно-тренировочный легкомоторный самолет предназначен для подготовки пилотов, частных полетов и выполнения авиационных работ.

28 июня также сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова в Жуковском, где ознакомился с новыми российскими самолетами Ил-114–300, SJ-100 и МС-21 и высоко оценил их уровень. Глава РФ отмечал, что МС-21 является примером полной независимости страны в авиастроении.

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