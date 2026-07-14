Самолет «Танго» с российским двигателем впервые поднялся в воздух

Перед первым вылетом самолет прошел комплекс наземных испытаний. Специалисты проверили работу двигателя на всех режимах, оценили время запуска и скорость набора оборотов, после чего выполнили рулежки, скоростные пробежки на режимах, близких к взлетным, а также подлеты на высоту до 5 м для определения скорости отрыва. После завершения всех проверок самолет признали готовым к летным испытаниям.