Путин: самолет МС-21 – пример полной независимости России в авиастроении
Самолет МС-21 является примером полной независимости России в авиастроении. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в эфире «Вестей».
Во время осмотра самолета в Жуковском на этой неделе глава государства, обсуждая проект МС-21, отметил: «Независимость полная».
МС-21 – российский проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен заменить на внутреннем рынке Ту-154 и семейство Ту-204.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 24 июня сообщил журналистам, что летная программа российского пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в I квартале 2027 г., а получение сертификата ожидается до конца следующего года. Он отметил, что больше 40% мы уже отлетали летной программы. Алиханов пояснил, что после завершения полетов потребуется время для подготовки и согласования всей необходимой документации с сертификационными центрами и Росавиацией. По его словам, этот процесс остается объемным и сложным, однако вопросы безопасности находятся в приоритете.
В этот же день президент РФ посетил Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова в Жуковском, где провел совещание по развитию авиационной отрасли. Перед началом мероприятия главе государства представили новые российские самолеты Ил-114–300, SJ-100 и МС-21. Путин назвал уровень новых российских самолетов очень хорошим.