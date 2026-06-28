Путин: самолет МС-21 – пример полной независимости России в авиастроении

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 24 июня сообщил журналистам, что летная программа российского пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в I квартале 2027 г., а получение сертификата ожидается до конца следующего года. Он отметил, что больше 40% мы уже отлетали летной программы. Алиханов пояснил, что после завершения полетов потребуется время для подготовки и согласования всей необходимой документации с сертификационными центрами и Росавиацией. По его словам, этот процесс остается объемным и сложным, однако вопросы безопасности находятся в приоритете.