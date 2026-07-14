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Петербургская биржа внедрит поставки бензина только конечным потребителям

Ведомости

Петербургская биржа с 21 июля вводит новый механизм, предусматривающий поставку бензина только конечным потребителям. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Как пояснили на бирже, изменения направлены на обеспечение недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам.

«С 21 июля покупать на бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц (конечных потребителей)», – сообщили представители Петербургской биржи.

Нарушение нового механизма будет считаться нарушением правил организованных торгов и может повлечь применение санкций – вплоть до приостановления или прекращения допуска к участию в торгах.

2 июля сообщалось, что правительство России снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина АИ-92 и АИ-95 пятого экологического класса с 15% до 10% от объема производства. Мера действует с 1 июля по 30 сентября и, по оценке властей, должна способствовать стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

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