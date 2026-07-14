Петербургская биржа внедрит поставки бензина только конечным потребителям

2 июля сообщалось, что правительство России снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина АИ-92 и АИ-95 пятого экологического класса с 15% до 10% от объема производства. Мера действует с 1 июля по 30 сентября и, по оценке властей, должна способствовать стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.