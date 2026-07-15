Посещаемость российских казино выросла на 7,1% в первом полугодии 2026 года

Самым посещаемым казино является «Красная Поляна» в Сочи, объединяющая «Казино Сочи» и «Бумеранг». За полгода количество посетителей достигло 466 300 чел. Это на 5,7% больше, чем в 2025 г. На втором месте по посещаемости – казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная», расположенной в Калининградской области. Его поток с января по июнь составил 249 500 посетителей (больше 2025 г. на 29,8%). На третьем ­– казино сети «Шамбала» в Приморье. В первой половине 2026 г. его посещаемость составила 235 400 чел. (на 6% больше). Одноименное казино в «Янтарной» за тот же период приняло 146 700 чел. На четвертом – казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье», где поток посетителей за январь – июнь достиг 179 700 чел.