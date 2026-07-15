Посещаемость российских казино выросла на 7,1% в первом полугодии 2026 года
Более 1 млн человек за первое полугодие 2026 г. посетили казино, которые входят в Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Это на 7,1% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Налоговые выплаты в 2026 г. составили 1,7 млрд руб. – на 11,8% больше, чем в 2025 г., сообщили в ассоциации РБК.
«В непростой для туристической отрасли период игорные зоны сохраняют статус надежных якорных точек, формирующих стабильный поток гостей в регионы и поддерживающих развитие местной экономики», – заявил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.
Самым посещаемым казино является «Красная Поляна» в Сочи, объединяющая «Казино Сочи» и «Бумеранг». За полгода количество посетителей достигло 466 300 чел. Это на 5,7% больше, чем в 2025 г. На втором месте по посещаемости – казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная», расположенной в Калининградской области. Его поток с января по июнь составил 249 500 посетителей (больше 2025 г. на 29,8%). На третьем – казино сети «Шамбала» в Приморье. В первой половине 2026 г. его посещаемость составила 235 400 чел. (на 6% больше). Одноименное казино в «Янтарной» за тот же период приняло 146 700 чел. На четвертом – казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье», где поток посетителей за январь – июнь достиг 179 700 чел.
Игорный бизнес был запрещен на территории России с 1 июля 2009 г. До 2025 г. исключение составляли только специальные зоны в пяти субъектах – Калининградской области, Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, а также в Крыму, где она еще не запущена.
14 октября 2025 г. Минфин опубликовал проект закона с поправками к ФЗ «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Проект направлен на создание шестой игровой зоны на территории Республики Алтай. Появление в регионе игорной зоны позволит создать новые рабочие места для жителей региона и одновременно увеличить туристический поток, писали авторы законопроекта.
2 мая президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай.