Роспатент может зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа»

23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что никогда не говорил про «дух Анкориджа». «Я духов не вызываю, столоверчением не занимаюсь. Я никогда не говорил про дух Анкориджа. Я говорил в свое время про импульс, слово “дух” я не употреблял», – говорил тогда он.