Роспатент может зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа»
В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Дух Анкориджа», передает ТАСС.
По данным агентства, заявка появилась в базе ведомства 10 июля. Товарный знак может быть зарегистрирован по третьему классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Производители смогут реализовывать в России духи, ароматическую воду, одеколоны и восковые расплавы под указанным брендом.
В конце июня президент РФ Владимир Путин объяснял, что «духом Анкориджа» называются договоренности, которые были достигнуты на встрече делегаций РФ и США на Аляске в 2025 г. Глава государства подчеркнул, что сейчас ждет приезда представителей администрации США и готов продолжить переговоры. Он напомнил, что на саммите в Анкоридже «никто не ставил никаких подписей», но обсуждались возможности завершения конфликта.
23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что никогда не говорил про «дух Анкориджа». «Я духов не вызываю, столоверчением не занимаюсь. Я никогда не говорил про дух Анкориджа. Я говорил в свое время про импульс, слово “дух” я не употреблял», – говорил тогда он.