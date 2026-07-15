Потанин: «Норникель» рассчитывает установить рекорд по добыче руды в 2026 году

9 июля директор департамента маркетинга и сбыта «Норникеля» Денис Шарыпин заявил, что медь впервые за всю историю компании обеспечила наибольшую долю в выручке – выше 30%. По его словам, в мировой экономике в связи с гонкой за ИИ и зеленым переходом уже сейчас нужен дополнительный 1 млн т меди ежегодно. Этот металл используется для дата-центров, электромобилей и солнечных панелей, отметил он, добавив, что потребность будет только расти. «Норникель», по словам Шарыпина, производит металлы, которые нужны миру прямо сейчас. Он объяснил, что медь нужна для цифровой инфраструктуры, никель – для аккумуляторов нового поколения, палладий и платина – для автопрома и химии.