Потанин: «Норникель» рассчитывает установить рекорд по добыче руды в 2026 году
Компания «Норникель» планирует по итогам 2026 г. выйти на рекордный объем добычи руды в Норильском промышленном районе. Об этом заявил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Потанина, ожидаемый показатель добычи компании в 2026 г. превысит 17 млн тонн.
15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя встречу Потанина и Путина, напомнил, что «Норникель» является одной из крупнейших системообразующих компаний России, работающей на многих направлениях. По его словам, деятельность холдинга также связана и со стратегическими темами развития высоких технологий и искусственного интеллекта.
9 июля директор департамента маркетинга и сбыта «Норникеля» Денис Шарыпин заявил, что медь впервые за всю историю компании обеспечила наибольшую долю в выручке – выше 30%. По его словам, в мировой экономике в связи с гонкой за ИИ и зеленым переходом уже сейчас нужен дополнительный 1 млн т меди ежегодно. Этот металл используется для дата-центров, электромобилей и солнечных панелей, отметил он, добавив, что потребность будет только расти. «Норникель», по словам Шарыпина, производит металлы, которые нужны миру прямо сейчас. Он объяснил, что медь нужна для цифровой инфраструктуры, никель – для аккумуляторов нового поколения, палладий и платина – для автопрома и химии.