Путин встретится с главой «Норникеля» Потаниным

Потанин также сообщал о сокращении вредных выбросов в атмосферу. По его данным, в 2024 г. они снизились на 20%, а к концу 2025 г. компания рассчитывала удвоить объемы утилизации диоксида серы. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы санкционного давления на компанию, значительная часть продукции которой поставляется на внешние рынки.