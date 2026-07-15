Путин встретится с главой «Норникеля» Потаниным
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой компании «Норильский никель» Владимиром Потаниным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что «Норникель» является одной из крупнейших системообразующих компаний России, работающей на многих направлениях.
«В целом деятельность холдинга Потанина тоже связана и со стратегическими темами развития высоких технологий, искусственного интеллекта. И обо всем этом сегодня пойдет речь», – сказал Песков.
Предыдущая встреча Путина с Потаниным прошла в октябре 2025 г. Тогда глава «Норникеля» сообщил, что несмотря на сложные условия работы, компания сохраняет мировое лидерство по производству никеля и металлов платиновой группы. По его словам, предприятие стабильно выпускает основные виды продукции, выполняет социальные обязательства, повышает заработную плату сотрудникам и реализует программу жилищного строительства в Норильске, благодаря которой более 2000 семей улучшили жилищные условия.
Потанин также сообщал о сокращении вредных выбросов в атмосферу. По его данным, в 2024 г. они снизились на 20%, а к концу 2025 г. компания рассчитывала удвоить объемы утилизации диоксида серы. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы санкционного давления на компанию, значительная часть продукции которой поставляется на внешние рынки.