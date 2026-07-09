Медь впервые обеспечила наибольшую долю выручки «Норникеля»

В следующем году средние цены цветных металлов снизятся, полагают авторы обзора. Цена на алюминий составит $2910/т, т. е. сократится на 5–12%, на медь – $12 375/т (-1–5%). По мнению аналитиков Kept, структурных факторов для закрепления цен на уровнях этого года в 2027 г. нет. При этом средние цены в 2027 г. будут выше уровней прошлого года, обращают внимание эксперты.