Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,165-0,33%ARSA6,09+1,5%VEON-RX48,7-3,56%IMOEX2 211,11-0,43%RTSI911,68-0,44%RGBI113,43+0,52%RGBITR757,05+0,54%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Медь впервые обеспечила наибольшую долю выручки «Норникеля»

Ведомости

Медь впервые за всю историю «Норникеля» обеспечила наибольшую долю в выручке – выше 30%, заявил директор департамента маркетинга и сбыта компании на деловом завтраке Альфа-банка Денис Шарыпин.

«Поэтому “Норильский никель” – это теперь во многом “Норильская медь”», – заявил он.

Шарыпин рассказал, что в мировой экономике в связи с гонкой за искусственный интеллект и зеленым переходом уже сейчас нужен дополнительный 1 млн т меди ежегодно. Этот металл используется для дата-центров, электромобилей и солнечных панелей, отметил он, добавив, что потребность будет только расти.

«Норникель», по словам Шарыпина, производит металлы, которые нужны миру прямо сейчас. Он объяснил, что медь нужен для цифровой инфраструктуры, никель – для аккумуляторов нового поколения, палладий и платина – для автопрома и химии. Спрос на эти металлы структурный, долгосрочный и никуда не денется, подчеркнул директор департамента маркетинга и сбыта «Норникеля».

7 апреля «Ведомости» со ссылкой на обзор консалтинговой компании Kept писали, что цены на алюминий и медь в этом году на мировом рынке вырастут в диапазоне от 16 до 31% к уровню прошлого года на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и снижения уровня добычи сырья.

В следующем году средние цены цветных металлов снизятся, полагают авторы обзора. Цена на алюминий составит $2910/т, т. е. сократится на 5–12%, на медь – $12 375/т (-1–5%). По мнению аналитиков Kept, структурных факторов для закрепления цен на уровнях этого года в 2027 г. нет. При этом средние цены в 2027 г. будут выше уровней прошлого года, обращают внимание эксперты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её