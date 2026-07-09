Медь впервые обеспечила наибольшую долю выручки «Норникеля»
Медь впервые за всю историю «Норникеля» обеспечила наибольшую долю в выручке – выше 30%, заявил директор департамента маркетинга и сбыта компании на деловом завтраке Альфа-банка Денис Шарыпин.
«Поэтому “Норильский никель” – это теперь во многом “Норильская медь”», – заявил он.
Шарыпин рассказал, что в мировой экономике в связи с гонкой за искусственный интеллект и зеленым переходом уже сейчас нужен дополнительный 1 млн т меди ежегодно. Этот металл используется для дата-центров, электромобилей и солнечных панелей, отметил он, добавив, что потребность будет только расти.
«Норникель», по словам Шарыпина, производит металлы, которые нужны миру прямо сейчас. Он объяснил, что медь нужен для цифровой инфраструктуры, никель – для аккумуляторов нового поколения, палладий и платина – для автопрома и химии. Спрос на эти металлы структурный, долгосрочный и никуда не денется, подчеркнул директор департамента маркетинга и сбыта «Норникеля».
В следующем году средние цены цветных металлов снизятся, полагают авторы обзора. Цена на алюминий составит $2910/т, т. е. сократится на 5–12%, на медь – $12 375/т (-1–5%). По мнению аналитиков Kept, структурных факторов для закрепления цен на уровнях этого года в 2027 г. нет. При этом средние цены в 2027 г. будут выше уровней прошлого года, обращают внимание эксперты.