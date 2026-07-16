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Главная / Бизнес /

Глава Якутии не исключил возвращения к проекту каскада Южно-Якутской ГЭС

Ведомости

Возвращение к проекту строительства каскада Южно-Якутской ГЭС обсуждается на фоне ситуации с электроэнергией на Дальнем Востоке. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава Якутии Айсен Николаев.

«Есть риск, что Дальний Восток столкнется с энергетическим дефицитом. Все (промышленные реализуемые в регионе) проекты и другие, более локальные, требуют большей электроэнергии, чем та, что есть сегодня в доступе. Поэтому мы говорим и о проекте Канкунской ГЭС, и про возвращение к вопросу о строительстве каскада Южно-Якутской ГЭС», – рассказал он.

Этот проект обсуждается с советских времен и предполагает строительство комплекса ГЭС в Южной Якутии, на реках Учур, Тимптон, Алдан и Олёкма. В случае реализации добываемая на объектах мощность может достигать до 10 ГВт. Для сравнения: мощность Саяно-Шушенской ГЭС составляет 6,7 ГВт.

«Мощь государства определяется его энергетическими возможностями»

Глобальные идеи / Интервью

Параллельно в Якутии стоит вопрос о строительстве Канкунской ГЭС. Как отметил Николаев, проект готова реализовать компания «Эльга», «но остается масса вопросов, связанных с ключевой ставкой ЦБ, с ценой электричества, с сетями».

Развитие гидроэнергетики необходимо в том числе для того, чтобы не растерять компетенции в строительстве ГЭС, считает глава региона. «Факт в том, что энергетический потенциал северных рек России, как и рек в целом, недоиспользован, это я говорю уже как председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», – отметил он.

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