Глава Якутии не исключил возвращения к проекту каскада Южно-Якутской ГЭС

«Есть риск, что Дальний Восток столкнется с энергетическим дефицитом. Все (промышленные реализуемые в регионе) проекты и другие, более локальные, требуют большей электроэнергии, чем та, что есть сегодня в доступе. Поэтому мы говорим и о проекте Канкунской ГЭС, и про возвращение к вопросу о строительстве каскада Южно-Якутской ГЭС», – рассказал он.