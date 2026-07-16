Глава Якутии не исключил возвращения к проекту каскада Южно-Якутской ГЭС
Возвращение к проекту строительства каскада Южно-Якутской ГЭС обсуждается на фоне ситуации с электроэнергией на Дальнем Востоке. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава Якутии Айсен Николаев.
«Есть риск, что Дальний Восток столкнется с энергетическим дефицитом. Все (промышленные реализуемые в регионе) проекты и другие, более локальные, требуют большей электроэнергии, чем та, что есть сегодня в доступе. Поэтому мы говорим и о проекте Канкунской ГЭС, и про возвращение к вопросу о строительстве каскада Южно-Якутской ГЭС», – рассказал он.
Этот проект обсуждается с советских времен и предполагает строительство комплекса ГЭС в Южной Якутии, на реках Учур, Тимптон, Алдан и Олёкма. В случае реализации добываемая на объектах мощность может достигать до 10 ГВт. Для сравнения: мощность Саяно-Шушенской ГЭС составляет 6,7 ГВт.
Параллельно в Якутии стоит вопрос о строительстве Канкунской ГЭС. Как отметил Николаев, проект готова реализовать компания «Эльга», «но остается масса вопросов, связанных с ключевой ставкой ЦБ, с ценой электричества, с сетями».
Развитие гидроэнергетики необходимо в том числе для того, чтобы не растерять компетенции в строительстве ГЭС, считает глава региона. «Факт в том, что энергетический потенциал северных рек России, как и рек в целом, недоиспользован, это я говорю уже как председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», – отметил он.