Николаев спрогнозировал добычу золота в Якутии на уровне прошлого года
Глава Якутии Айсен Николаев ожидает сохранения объемов добычи золота в регионе на уровне 2025 г. В прошлом году в республике добыли свыше 56 т драгоценного металла.
«Санкции, конечно, влияют, но объективно отрасль уже перестроилась, и это влияние можно называть минимальным. Что касается результатов 2026 г., они точно будут не хуже, чем по итогам прошлого года», – сказал он в интервью «Ведомостям».
При этом совокупность действующих и будущих золотодобывающих проектов позволяет нарастить добычу до 60 т золота в год и более в ближайшие годы, уверен он. «Все золотодобывающие команды не намерены снижать добычу, у нас есть понимание, за счет чего они будут это делать. Рыночная цена тоже способствует наращиванию добычи», – добавил глава региона.