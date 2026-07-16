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Главная / Бизнес /

Николаев спрогнозировал добычу золота в Якутии на уровне прошлого года

Ведомости

Глава Якутии Айсен Николаев ожидает сохранения объемов добычи золота в регионе на уровне 2025 г. В прошлом году в республике добыли свыше 56 т драгоценного металла.

«Санкции, конечно, влияют, но объективно отрасль уже перестроилась, и это влияние можно называть минимальным. Что касается результатов 2026 г., они точно будут не хуже, чем по итогам прошлого года», – сказал он в интервью «Ведомостям».

При этом совокупность действующих и будущих золотодобывающих проектов позволяет нарастить добычу до 60 т золота в год и более в ближайшие годы, уверен он. «Все золотодобывающие команды не намерены снижать добычу, у нас есть понимание, за счет чего они будут это делать. Рыночная цена тоже способствует наращиванию добычи», – добавил глава региона.

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