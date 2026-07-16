Николаев спрогнозировал добычу золота в Якутии на уровне прошлого года

При этом совокупность действующих и будущих золотодобывающих проектов позволяет нарастить добычу до 60 т золота в год и более в ближайшие годы, уверен он. «Все золотодобывающие команды не намерены снижать добычу, у нас есть понимание, за счет чего они будут это делать. Рыночная цена тоже способствует наращиванию добычи», – добавил глава региона.