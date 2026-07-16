В Якутии не исключили возможность строительства НПЗ для внутрирегионального рынка

«Мы по-прежнему держим эту инициативу в голове, но фискальная политика в области нефтепереработки сегодня такова, что строить большой НПЗ на несколько миллионов тонн в Якутии невыгодно. Сам регион потребляет 1,3 млн т нефтепродуктов в год. Авиационный керосин и другие виды нефтепродуктов пока дешевле привезти. Но 80% от общего объема потребления в Якутии это дизельное топливо, а транспортная составляющая в его цене с каждым годом становится все более значительной. Возможно, если логистические услуги продолжат расти в цене, небольшой НПЗ с упором на производство дизельного топлива будет экономически целесообразно построить», – рассказал он.