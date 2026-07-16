Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,492+0,45%KAZT250,4-4,43%OKEY40,13-0,45%IMOEX2 051,29-2,87%RTSI828,92-2,87%RGBI111,04-1,06%RGBITR743,17-1%
Главная / Бизнес /

В Якутии не исключили возможность строительства НПЗ для внутрирегионального рынка

Ведомости

Власти Якутии не исключают возможность строительства в регионе небольшого НПЗ для насыщения внутреннего рынка на фоне роста транспортной составляющей в цене топлива. Об этом в интервью «Ведомостям» сказал глава региона Айсен Николаев.

При этом строительство крупного НПЗ пока экономически нецелесообразно, добавил он.

«Мы по-прежнему держим эту инициативу в голове, но фискальная политика в области нефтепереработки сегодня такова, что строить большой НПЗ на несколько миллионов тонн в Якутии невыгодно. Сам регион потребляет 1,3 млн т нефтепродуктов в год. Авиационный керосин и другие виды нефтепродуктов пока дешевле привезти. Но 80% от общего объема потребления в Якутии это дизельное топливо, а транспортная составляющая в его цене с каждым годом становится все более значительной. Возможно, если логистические услуги продолжат расти в цене, небольшой НПЗ с упором на производство дизельного топлива будет экономически целесообразно построить», – рассказал он.

Читайте также:«Мощь государства определяется его энергетическими возможностями»
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь