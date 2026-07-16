ЕС нарастил импорт российского газа в мае
Страны ЕС нарастили импорт газа из России в мае до максимума с начала 2025 г., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.
В месячном выражении поставки выросли на 17%, а в годовом – на 27%.
Импорт Евросоюзом сжиженного природного газа (СПГ) составил около 925 млн евро (+31% относительно апреля). Экспорт трубопроводного газа составил $575,4 млн (+21% относительно показателя 2025 г.).
13 июля Financial Times писала, что ЕС закупил рекордное количество газа у российского «Ямал СПГ». Объемы закупок у «Ямал СПГ», по данным аналитической компании Kpler, достигли рекордных 9,89 млн т за первые шесть месяцев года, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания.
Совет ЕС в начале 2026 г. окончательно утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.