ЕС нарастил импорт российского газа в мае

13 июля Financial Times писала, что ЕС закупил рекордное количество газа у российского «Ямал СПГ». Объемы закупок у «Ямал СПГ», по данным аналитической компании Kpler, достигли рекордных 9,89 млн т за первые шесть месяцев года, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания.