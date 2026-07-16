Оренбургское УФАС проверяет обоснованность цен на топливо после резкого роста

14 июля в ФАС России сообщили, что региональные УФАС выдали предупреждения 14 предприятиям, работающим на рынке бензина и дизельного топлива, по итогам мониторинга цен. Меры затронули компании в Кировской, Нижегородской, Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. В Кировской области предупреждения получили ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт» («Движение»). В Удмуртии предупреждение направлено ООО «Петросервис», в Саратовской – ООО «Трансгруз» (сеть АЗС «Феникс») и ООО «АльфаТЭК» (сеть АЗС «Залив»), в Краснодарском крае аналогичные меры применены к шести компаниям, включая ООО МХО «Рассвет», ООО «Крымэнергоресурс» и ООО «Ветлан». В Нижегородской области предупреждение вынесено ИП, реализующему топливо на АЗС под брендами ESCO и «Газпромнефть».