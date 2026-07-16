Оренбургское УФАС проверяет обоснованность цен на топливо после резкого роста
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Оренбургской области проводит проверку обоснованности цен на топливо на ряде автозаправочных станций региона. Об этом сообщили в правительстве области.
Проверка началась после обращения региональных властей, которые зафиксировали случаи резкого роста цен на бензин и дизельное топливо. Как объяснили в правительстве региона, цель проверки – исключить возможные злоупотребления со стороны производителей и продавцов.
В правительстве региона отметили, что несмотря на отдельные случаи повышения стоимости, в целом Оренбургская область сохраняет одни из самых низких цен на топливо среди субъектов Приволжского федерального округа. По данным территориального органа Росстата, регион занимает третье место в ПФО по доступности бензина и четвертое – по уровню цен на дизельное топливо.
Согласно информации Оренбургстата за 13 июля, бензин марки АИ-92 в Оренбуржье стоил 64,58 руб. за литр, марки АИ-95 – 69,3 руб. за литр, дизельное топливо – 79,47 руб. за литр. Индекс потребительских цен по сравнению с прошлой неделей составил по бензину 100,46%, по дизтопливу – 100,19%.
14 июля в ФАС России сообщили, что региональные УФАС выдали предупреждения 14 предприятиям, работающим на рынке бензина и дизельного топлива, по итогам мониторинга цен. Меры затронули компании в Кировской, Нижегородской, Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. В Кировской области предупреждения получили ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт» («Движение»). В Удмуртии предупреждение направлено ООО «Петросервис», в Саратовской – ООО «Трансгруз» (сеть АЗС «Феникс») и ООО «АльфаТЭК» (сеть АЗС «Залив»), в Краснодарском крае аналогичные меры применены к шести компаниям, включая ООО МХО «Рассвет», ООО «Крымэнергоресурс» и ООО «Ветлан». В Нижегородской области предупреждение вынесено ИП, реализующему топливо на АЗС под брендами ESCO и «Газпромнефть».