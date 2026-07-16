Суд в Москве заочно арестовал бывших президента и совладельца FESCO

Еще 12 февраля сообщалось, что Мещанский райсуд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова по тому же уголовному делу о растрате. По данным следствия, оба фигуранта не признали вину. По статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) грозит до 10 лет лишения свободы.