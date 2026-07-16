Суд в Москве заочно арестовал бывших президента и совладельца FESCO
По данным издания, каждому из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания либо экстрадиции на территорию России. Рабинович и Коростелев объявлены в международный розыск.
Как утверждают источники РБК, Следственный департамент МВД считает Рабиновича организатором преступной группы, участники которой, по версии следствия, похитили 885 млн руб., принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП). По версии следствия, не позднее 27 мая 2022 г. обвиняемые создали компанию «Владпорттранс», не осуществлявшую реальной хозяйственной деятельности, после чего от имени ВМТП продали ее по существенно завышенной цене.
Следствие считает, что полученные 885 млн руб. были перечислены на счет совладельца московской компании «Информтехтранс» Дениса Русанова, тогда как реальная стоимость актива составляла около 100 млн руб. Русанов также объявлен в международный розыск, а следствие добивается его заочного ареста.
Еще 12 февраля сообщалось, что Мещанский райсуд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова по тому же уголовному делу о растрате. По данным следствия, оба фигуранта не признали вину. По статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) грозит до 10 лет лишения свободы.