Кабмин распространит механизм импортного демпфера на дизель

Кабмин распространит механизм импортного демпфера на дизельЭто позволит оперативно привлекать дополнительные объемы из-за рубежа, считают власти
Правительство России распространит механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Поправки в Налоговый кодекс предусматривают выплаты, если в предыдущем месяце действовал запрет на экспорт дизеля, керосина и средних дистиллятов, сообщает Минэнерго.
Мера призвана создать экономические стимулы для импорта топлива в случае необходимости. Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что это позволит оперативно привлекать дополнительные объемы из-за рубежа, сохраняя их экономическую привлекательность и обеспечивая стабильное предложение на внутреннем рынке.
10 июля вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России есть дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак украинских беспилотников. По его словам, введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. Есть также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать, добавил вице-премьер.
17 июля «Известия» сообщили, что владельцы частных АЗС начали массово выставлять их на продажу. За последний месяц на маркетплейсах, порталах коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах размещено более 150 объявлений из разных регионов.