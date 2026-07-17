Кабмин распространит механизм импортного демпфера на дизель

10 июля вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России есть дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак украинских беспилотников. По его словам, введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. Есть также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать, добавил вице-премьер.