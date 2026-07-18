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Роботы-курьеры в Москве доставляют свыше 1500 заказов в сутки

Ведомости

В Москве роботы-курьеры доставляют более 1500 заказов в сутки в 51 районе столицы, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его слова передает дептранс столицы.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина внедряем новые технологии, которые повышают комфорт и удобство жителей. Сейчас роверы работают в 51 районе города и развозят более 1500 заказов в сутки. Среднее время доставки – 15 мин.», – рассказал он.

Столичное ведомство отметило, что роботы-курьеры стали отвозить заказы еще в 31 районе города. По данным Ликсутова, сейчас в Москве работают свыше 400 роверов. В новых моделях роботов «Яндекса» обновлена подвеска, а также стоит более мощный вычислительный блок. В них траекторию движения устанавливает нейросеть. В результате среднее время доставки уменьшилось примерно на 10%.

В апреле Институт робототехнических систем (создан на базе НИУ ВШЭ в декабре 2025 г. в партнерстве с группой компаний ЭФКО) выступил с инициативой, согласно которой антропоморфные роботы могут начать доставлять грузы до квартир в нескольких районах столицы до конца 2026 г. По словам директора института Ростислава Ковалевского, институт начал обсуждать возможность такой доставки с властями города. Он рассказал, что в ходе эксперимента протестируют антропоморфного робота Arcus собственной разработки. Себестоимость составляет в среднем 1,8 млн руб.

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