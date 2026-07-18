Роботы-курьеры в Москве доставляют свыше 1500 заказов в сутки

В апреле Институт робототехнических систем (создан на базе НИУ ВШЭ в декабре 2025 г. в партнерстве с группой компаний ЭФКО) выступил с инициативой, согласно которой антропоморфные роботы могут начать доставлять грузы до квартир в нескольких районах столицы до конца 2026 г. По словам директора института Ростислава Ковалевского, институт начал обсуждать возможность такой доставки с властями города. Он рассказал, что в ходе эксперимента протестируют антропоморфного робота Arcus собственной разработки. Себестоимость составляет в среднем 1,8 млн руб.