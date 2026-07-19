The Guardian: доход ФИФА по итогам ЧМ-2026 составит рекордные $15 млрд

По данным издания, сначала организация была нацелена на доход в $11 млрд. При этом рост этой суммы обусловлен услугами гостеприимства и продажей билетов. Как пишет газета, особенно повлияла реализация билетов на вторичном рынке, так как ФИФА получает от этой процедуры комиссии по 15% от покупателя и продавца.