The Guardian: доход ФИФА по итогам ЧМ-2026 составит рекордные $15 млрд
Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от чемпионата мира 2026 г. в США, Канаде и Мексике достигнут рекордных $15 млрд, сообщила газета The Guardian.
По данным издания, сначала организация была нацелена на доход в $11 млрд. При этом рост этой суммы обусловлен услугами гостеприимства и продажей билетов. Как пишет газета, особенно повлияла реализация билетов на вторичном рынке, так как ФИФА получает от этой процедуры комиссии по 15% от покупателя и продавца.
«Финансовая ситуация станет подспорьем для [руководителя ФИФА Джанни] Инфантино, который почувствует, что это еще больше укрепит его позиции после скандального месяца в США, Канаде и Мексике», – подчеркнуло издание.
14 июля портал City AM сообщил, что некоммерческая организация FairSquare направила жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) после того, как Инфантино повлиял на отмену дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. В документе 10 страниц. Портал отметил, что в нем «имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США на Инфантино».
Скандал вокруг Балогуна возник после того, как он получил красную карточку за удар соперника шипами сзади по ноге. Спортсмена дисквалифицировали. При этом президент США Дональд Трамп позвонил Инфантино – и ФИФА заменила наказание на условное, позволив Балогуну выйти на поле против Бельгии, которая все равно обыграла американцев.