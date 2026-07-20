Строительство АЭС запланировали в Нижегородской области к 2040-м годам

В сентябре 2025 г. «Коммерсантъ Приволжье» писал, что правительство Нижегородской области определило несколько мест под возможное размещение АЭС. Замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Максим Братыгин говорил, что АЭС могут построить в Красных Баках, на берегу Горьковского водохранилища со стороны Сокольского района или в Выксе.