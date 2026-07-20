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Строительство АЭС запланировали в Нижегородской области к 2040-м годам

Ведомости

Нижегородская область добивается строительства атомной электростанции, и Минэнерго России поддержало включение ее в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 г. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Ввод станции возможен ориентировочно в конце 2030-х – начале 2040-х гг. Ее строительство станет мощным экономическим драйвером, а после запуска – позволит получить новый уровень энергокомплекса.

Губернатор назвал ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце XX в., связанный с политической конъюнктурой и страхами после Чернобыля. Он подчеркнул, что сейчас безопасность АЭС находится на ином уровне.

В сентябре 2025 г. «Коммерсантъ Приволжье» писал, что правительство Нижегородской области определило несколько мест под возможное размещение АЭС. Замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Максим Братыгин говорил, что АЭС могут построить в Красных Баках, на берегу Горьковского водохранилища со стороны Сокольского района или в Выксе.

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