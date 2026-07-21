Мишустин заявил о необходимости стимулировать спрос на продукцию из России
Необходимо продолжать стимулировать спрос на российскую продукцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с директором Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) Романом Петруцей.
«Очень важно продолжать, в том числе и стимулирование спроса на именно российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств, помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих именно отраслях с высокой добавленной стоимостью», – сказал он.
По словам главы правительства, необходимо также оказывать поддержку в модернизации предприятий и повышении конкурентоспособности отечественной продукции. Мишустин попросил Петруцу держать все эти вопросы на личном контроле.
Премьер также назвал ФРП важным институтом развития, позволяющим формировать в стране современное высокотехнологичное производство. Он отметил, что для этого в том числе применяется льготное финансирование, экспертиза проектов и помощь в подборе дополнительной поддержки от государства.
10 июля Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым высокотехнологичным российским производствам выделили 2 млрд руб. господдержки. По данным правительства, меры поддержки помогут достичь одной из национальных целей развития, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, – обеспечить технологический и промышленный суверенитет. Направленные средства могут помочь усилить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств в РФ.