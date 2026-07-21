Мишустин заявил о необходимости стимулировать спрос на продукцию из России

«Очень важно продолжать, в том числе и стимулирование спроса на именно российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств, помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих именно отраслях с высокой добавленной стоимостью», – сказал он.