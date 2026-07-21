Володин пообещал перемены в ситуации с топливом «завтра-послезавтра»

Володин подчеркнул, что изменения в законодательстве касаются акцизов и призваны стимулировать дополнительные поставки топлива и формирование необходимых запасов. «Топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб», – заявил председатель Госдумы.