Володин пообещал перемены в ситуации с топливом «завтра-послезавтра»
Ситуация с обеспечением страны топливом и ценами на него начнет радикально меняться уже «завтра-послезавтра». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться. И в плане цены, и поставок», – сказал Володин.
Спикер Госдумы отметил, что Украина делает все, «чтобы создать напряжение внутри страны», нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и объектам мирной инфраструктуры с целью «расколоть общество».
21 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет механизм топливного демпфера, а также уточняет механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами.
Володин подчеркнул, что изменения в законодательстве касаются акцизов и призваны стимулировать дополнительные поставки топлива и формирование необходимых запасов. «Топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб», – заявил председатель Госдумы.
Спикер также призвал депутатов поддерживать инициативы, направленные на решение проблемы, а не заниматься «популизмом и демагогией». «За страну надо бороться. И любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать», – подчеркнул он. Володин отметил, что парламентарии должны объяснять необходимость принимаемых решений гражданам независимо от партийной принадлежности.
Володин отметил, что правительство предложило конкретный механизм решения проблемы и откладывать его принятие нельзя. По его словам, предложения отправить законопроект на дополнительную экспертизу являются необоснованными.