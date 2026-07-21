Партии осторожно пытаются использовать тему топливных ограничений на выборах

Консенсус парламентских партий в том, что ситуация сложная, но «не нужно раскачивать лодку», отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. у ЕР – ограниченное пространство для маневра , ЛДПР пытается снизить градус через жесткую риторику, «которая, как правило, не имеет конкретных решений», говорит эксперт. Что касается НЛ, у них подход «критикуешь – предлагай», а предложить пока партии нечего, СР и Миронов также начинают громко заявлять о проблеме, не предлагая четких решений, считает Гращенков, который работал с НЛ. Оппозиционные партии пока не определились, что важнее – идти на обострение отношений или ничего не предпринимать в расчете на то, что ситуация сама будет работать на них, отметил политолог Михаил Виноградов.