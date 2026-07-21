Партии осторожно пытаются использовать тему топливных ограничений на выборах

Партии осторожно пытаются использовать тему топливных ограничений на выборахКандидатам сложно предложить избирателям реальные решения, говорят эксперты
Ситуация с топливом становится одной из заметных тем выборов в Госдуму и региональные парламенты. Ее эксплуатируют многие партии. Так, коммунисты внесли законопроект о праве правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо сроком на три месяца. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в эфире телеканала «Россия 1» предложил привлечь правоохранительные органы к борьбе со скупщиками топлива и установить государственный контроль над распределением топлива и пр.
Региональные отделения тоже «раскачивают» тему. Замглавы фракции КПРФ в заксобрании Алтайского края Антон Арцибашев в своих соцсетях сообщил, что каждый муниципалитет в регионе пытается самостоятельно договориться о снабжении топливом в первоочередном порядке. Он баллотируется в Госдуму по списку партии и по Бийскому одномандатному округу. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов обратился в региональное ГУ МВД с предложением аннулировать штрафы водителям, ожидающим заправки в очередях на АЗС, и направил обращения в УФАС. Буланов также избирается в Госдуму по списку КПРФ.
ЛДПР в июле представила собственные меры по стабилизации ситуации с топливом: перестройка логистики поставок топлива, ограничение экспорта дизельного топлива (эта мера позже была введена правительством РФ), усиление защиты объектов и др. Депутат заксобрания Курской области от ЛДПР Алексей Томанов направил обращение губернатору и прокурору региона с просьбой обеспечить жителей приграничных районов возможностью приобретать бензин без ограничений. В соцсетях архангельского отделения ЛДПР отмечается, что рост цен на бензин отражается на аграриях и малом бизнесе.
Основным спикером «Справедливой России» (СР) по ситуации с топливом стал председатель партии Сергей Миронов. Он регулярно публикует предложения по решению ситуации в Telegram-канале. В частности, Миронов предлагает государственное регулирование цен на бензин, ужесточение ответственности для спекулянтов и пр. Зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев (СР) заявил, что перевозчикам необходимы дополнительные государственные субсидии.
«Единая Россия» (ЕР) ограничивается в основном региональными инициативами. Например, оренбургское отделение партии обратилось в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить обоснованность роста цен на все виды топлива. Руководитель фракции ЕР в региональном заксобрании Александр Трубников сообщил, что к нему поступают обращения жителей, недовольных резким подорожанием топлива, и призвал надзорные органы разобраться в ситуации. В Забайкальском крае депутаты партии подключились к работе добровольческих штабов на автозаправочных станциях Читы, где вместе с волонтерами помогали водителям, ожидающим в очередях.
Неудобства в связи с топливным вопросом, испытываемые жителями в субъектах, конечно, находятся в фокусе внимания политических партий, их отделений и избирательных штабов в регионах, идет постоянное отслеживание обстановки, настроений, говорит сенатор Сергей Перминов (ЕР). «От партий избиратели, очевидно, ждут деликатной поддержки, оказания возможной помощи силами своих активистов-волонтеров. Эта работа будет по необходимости продолжаться. С точки зрения позиционирования и тактик именно электоральных, уверены, тема не должна становиться фигурой агитации. Нагнетание настроений или хайп здесь контрпродуктивны», – сообщил он «Ведомостям».
Представитель СР сказал, что значимость темы в избирательной кампании в первую очередь зависит от того, насколько острой она будет оставаться для избирателей. Общая масса сообщений на топливную тему и просмотров в социальных сетях начала заметно снижаться, говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов со ссылкой на мониторинг близкого к коммунистам Центра исследований политической культуры России. Если две недели назад тема в соцсетях, по его данным, получила 655 млн просмотров, то на прошедшей неделе – уже 400 млн. По его мнению, после шока люди прошли еще несколько стадий восприятия.
«Ведомости» также направили запрос ЛДПР и «Новым людям» (НЛ).
Консенсус парламентских партий в том, что ситуация сложная, но «не нужно раскачивать лодку», отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. у ЕР – ограниченное пространство для маневра , ЛДПР пытается снизить градус через жесткую риторику, «которая, как правило, не имеет конкретных решений», говорит эксперт. Что касается НЛ, у них подход «критикуешь – предлагай», а предложить пока партии нечего, СР и Миронов также начинают громко заявлять о проблеме, не предлагая четких решений, считает Гращенков, который работал с НЛ. Оппозиционные партии пока не определились, что важнее – идти на обострение отношений или ничего не предпринимать в расчете на то, что ситуация сама будет работать на них, отметил политолог Михаил Виноградов.