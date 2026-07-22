Нефть Brent подорожала до $92 впервые с 11 июня
Стоимость нефти марки Brent выросла до $92 за баррель. Показатель стал самым высоким с 11 июня, пишет The Guardian.
Brent торговалась по цене $92,09 за баррель примерно в 01:30 по Гринвичу (08:30 мск).
Основной нефтяной бенчмарк США West Texas Intermediate поднялся на 1,1% до $85,23.
21 июля цена сентябрьских фьючерсов на Brent поднялась до $91,56 за баррель в 18:58 мск. Стоимость нефти усилила рост на фоне опасений участников рынка насчет возможного расширения ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп сообщил прессе на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме, что Вашингтон хочет ударить по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.