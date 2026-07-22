Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TRNFP1 043,8-1,4%CNY Бирж.11,586-0,11%IMOEX2 064,95-0,67%RTSI828,1-0,66%RGBI112,28+0,2%RGBITR752,68+0,22%
Главная / Бизнес /

Нефть Brent подорожала до $92 впервые с 11 июня

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent выросла до $92 за баррель. Показатель стал самым высоким с 11 июня, пишет The Guardian.

Brent торговалась по цене $92,09 за баррель примерно в 01:30 по Гринвичу (08:30 мск).

Основной нефтяной бенчмарк США West Texas Intermediate поднялся на 1,1% до $85,23.

21 июля цена сентябрьских фьючерсов на Brent поднялась до $91,56 за баррель в 18:58 мск. Стоимость нефти усилила рост на фоне опасений участников рынка насчет возможного расширения ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп сообщил прессе на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме, что Вашингтон хочет ударить по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её