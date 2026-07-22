«Мираторг» сообщил о трех атаках на объекты компании в Брянской области
Агропромышленный холдинг «Мираторг» подвергся трем крупным атакам на производственные объекты компании в Климовском районе Брянской области. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.
На одном из предприятий в результате обстрела серьезно повреждены несколько производственных корпусов, произошло возгорание на значительной площади.
«Ущерб существенный. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
На другом объекте при атаке беспилотника осколочное ранение получил сотрудник охраны. Ему оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается как стабильное. Компания заявила, что оказывает пострадавшему необходимую поддержку.
Кроме того, на свиноводческом комплексе в результате атаки БПЛА был поврежден кормовоз, находившийся на разгрузке. Автомобиль обездвижен, но сам водитель не пострадал.
18 июля врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе подвергся массированному обстрелу ВСУ. По его словам, тогда были серьезно повреждены производственные корпуса, возникли пожары и был нанесен существенный ущерб инфраструктуре.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника над 18 регионами России, а также над акваториями двух морей. В числе подвергшихся атаке регионов была Брянская область.