Росавиация запретила транзитные полеты над Московским регионом

В ночь на 22 июля, по данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника над 18 регионами страны и акваториями двух морей. На этом фоне Росавиация с вечера 21 июля до утра 22 июля вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Пскова, Краснодара («Пашковский»), Ярославля («Туношна») и петербургского «Пулково».