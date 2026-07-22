Росавиация запретила транзитные полеты над Московским регионом
До 12 августа Росавиация ограничила высоту полетов до 4,9 км в районе московского авиаузла и запретила транзитные полеты через него. Об этом говорится в опубликованном сообщении ведомства в Max.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – пояснили в Росавиации.
Кроме того, продолжает действовать временный режим, введенный 20 июня, который ограничивает полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высотах от земли до 5200 м в ряде регионов Центральной России.
В ночь на 22 июля, по данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника над 18 регионами страны и акваториями двух морей. На этом фоне Росавиация с вечера 21 июля до утра 22 июля вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Пскова, Краснодара («Пашковский»), Ярославля («Туношна») и петербургского «Пулково».