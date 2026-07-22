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Zeit: Германия одобрила выпуск ядерного топлива по технологии «Росатома»

Ведомости

Власти Германии разрешили заводу в Лингене производить ядерное топливо по технологии «Росатома». Об этом сообщает газета Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли Нижняя Саксония.

По данным издания, власти одобрили соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих требований безопасности.

Оператором завода является компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), входящая во французский концерн Framatome. Как пишет Zeit, предприятие планирует производить шестиугольные топливные элементы для атомных электростанций российского образца.

Министр экологии Нижней Саксонии Кристиан Майер при этом раскритиковал проект, заявив, что считает сотрудничество с «Росатомом» «политически в корне неверным» и выступает за снижение зависимости от России, особенно в ядерной сфере. Но, по словам министра, власти земли не могли отклонить заявку в рамках действующего атомного законодательства. После проверки федеральные органы пришли к выводу, что проект не создает существенных рисков шпионажа или саботажа.

9 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация прекратила сотрудничество с немецкой компанией Siemens, найдя альтернативных поставщиков внутри России и в дружественных странах. В октябре 2024 г. вице-премьер Александр Новак заявлял, что Siemens не выполнила контрактные обязательства по поставке оборудования для турецкой АЭС «Аккую». По его словам, переговоры с немецкой компанией не привели к результату, а нужное оборудование так и не было отгружено.

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