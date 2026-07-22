Zeit: Германия одобрила выпуск ядерного топлива по технологии «Росатома»

9 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация прекратила сотрудничество с немецкой компанией Siemens, найдя альтернативных поставщиков внутри России и в дружественных странах. В октябре 2024 г. вице-премьер Александр Новак заявлял, что Siemens не выполнила контрактные обязательства по поставке оборудования для турецкой АЭС «Аккую». По его словам, переговоры с немецкой компанией не привели к результату, а нужное оборудование так и не было отгружено.