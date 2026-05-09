Лихачев: «Росатом» нашел замену немецкой Siemens
«Росатом» больше не будет работать с немецкой компанией Siemens, поскольку нашел замену как внутри страны, так и в дружественных государствах. Об этом «Интерфаксу» заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
Он отметил, что Германия из-за отказа от атомной энергетики утратила влияние на глобальном рынке и вдобавок испортила свою репутацию как поставщик «неподобающим поведением». Теперь «Росатом» в своих проектах в России и за рубежом использует только решения, не связанные с Siemens.
В октябре 2024 г. вице-премьер Александр Новак заявил, что Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования на турецкую АЭС «Аккую». По его словам, переговоры с немецкой компанией Siemens не принесли результата – необходимое оборудование так и не было отгружено.