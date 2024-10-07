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Новак: Siemens нарушила обязательства по поставкам оборудования на АЭС «Аккую»

Ведомости

Компания Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования на АЭС «Аккую». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны – компания Siemens (Германия) – нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Переговоры с Siemens результатов не дали, оборудование так и не было поставлено. В итоге альтернативные устройства закупили у дружественных стран. На площадку уже доставлена первая партия. Новак подчеркнул, что Россия и Турция предпринимают все усилия, чтобы четыре энергоблока АЭС заработали в 2028 г.

В июле генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев указывал на проблемы, которые создают третьи страны при строительстве АЭС «Аккую». Они ограничивают поставки, ухудшают взаиморасчеты и разрушают логистику. В частности, США пытаются повлиять на проект, арестовывая деньги при расчетах.

Первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г., рассказал в конце ноября 2023 г. заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец. Он добавил, что на первом энергоблоке завершаются общие строительные работы и вскоре начнется подготовка к вводу станции в эксплуатацию.

В июне 2024 г. председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял, что «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе, где планируется построить два блока по два реактора мощностью по 1250 МВт каждый.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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