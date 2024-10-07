Новак: Siemens нарушила обязательства по поставкам оборудования на АЭС «Аккую»
Компания Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования на АЭС «Аккую». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны – компания Siemens (Германия) – нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Переговоры с Siemens результатов не дали, оборудование так и не было поставлено. В итоге альтернативные устройства закупили у дружественных стран. На площадку уже доставлена первая партия. Новак подчеркнул, что Россия и Турция предпринимают все усилия, чтобы четыре энергоблока АЭС заработали в 2028 г.
В июле генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев указывал на проблемы, которые создают третьи страны при строительстве АЭС «Аккую». Они ограничивают поставки, ухудшают взаиморасчеты и разрушают логистику. В частности, США пытаются повлиять на проект, арестовывая деньги при расчетах.
Первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г., рассказал в конце ноября 2023 г. заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец. Он добавил, что на первом энергоблоке завершаются общие строительные работы и вскоре начнется подготовка к вводу станции в эксплуатацию.