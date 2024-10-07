Новак: Siemens нарушила обязательства по поставкам оборудования на АЭС «Аккую»

Переговоры с Siemens результатов не дали, оборудование так и не было поставлено. В итоге альтернативные устройства закупили у дружественных стран. На площадку уже доставлена первая партия. Новак подчеркнул, что Россия и Турция предпринимают все усилия, чтобы четыре энергоблока АЭС заработали в 2028 г.