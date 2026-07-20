Песков не увидел сигналов к сближению Германии с Россией
В Кремле не видят практических шагов со стороны Берлина, которые свидетельствовали бы о более конструктивном подходе к диалогу с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикациях The Times.
«Мы слышим много заявлений на этот счет. Мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и в ФРГ. Но тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу. Мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений», – сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что накопленный опыт будет использован при возобновлении диалога.
Ранее The Times сообщала, что Германия пережила «сдвиг настроения» в отношении переговоров с Россией, а ее подход стал более конструктивным. Однако в Кремле заявили, что конкретных шагов со стороны Берлина не последовало. В январе канцлер ФРГ Фридрих Мерц называл Россию европейской страной и выражал надежду на восстановление отношений. В мае Песков заявлял, что Евросоюз не выходил на Россию с инициативой о переговорах. При этом президент РФ Владимир Путин называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом на роль переговорщика от Европы.
Ранее Песков отмечал, что в Европе сохраняются два подхода к России: одни выступают за продолжение диалога, другие – за полное прекращение взаимодействия.