Песков не увидел сигналов к сближению Германии с Россией

«Мы слышим много заявлений на этот счет. Мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и в ФРГ. Но тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу. Мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений», – сказал Песков.