Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,561-0,08%CHKZ14 750-0,34%BRZL1 170+7,14%IMOEX1 927,47-1,58%RTSI774,5-1,58%RGBI110,41-0,43%RGBITR740,04-0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков не увидел сигналов к сближению Германии с Россией

Ведомости

В Кремле не видят практических шагов со стороны Берлина, которые свидетельствовали бы о более конструктивном подходе к диалогу с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикациях The Times.

«Мы слышим много заявлений на этот счет. Мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и в ФРГ. Но тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу. Мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений», – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что накопленный опыт будет использован при возобновлении диалога.

Ранее The Times сообщала, что Германия пережила «сдвиг настроения» в отношении переговоров с Россией, а ее подход стал более конструктивным. Однако в Кремле заявили, что конкретных шагов со стороны Берлина не последовало. В январе канцлер ФРГ Фридрих Мерц называл Россию европейской страной и выражал надежду на восстановление отношений. В мае Песков заявлял, что Евросоюз не выходил на Россию с инициативой о переговорах. При этом президент РФ Владимир Путин называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом на роль переговорщика от Европы.

Ранее Песков отмечал, что в Европе сохраняются два подхода к России: одни выступают за продолжение диалога, другие – за полное прекращение взаимодействия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте