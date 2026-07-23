Более 480 000 женщин в России открыли бизнес в 2025 году
По итогам 2025 г. 483 000 женщин получили статус индивидуального предпринимателя, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
Отмечается, что годом раньше показатель составлял 433 000 человек. В 2025 г. число женщин, которые начинают собственное дело, увеличилось на 11,5%.
При этом за год женщины стали учредителями 56 000 компаний, в то время как в 2024 г. их было 69 900. Среди женщин также сократилось количество руководителей нового бизнеса (60 000 человек против более чем 63 000 в 2024 г.).
В России преобладает число мужчин-бизнесменов: статус индивидуального предпринимателя за год получили около 600 000, что на 8% больше в сравнении год к году. Мужчины открыли 136 000 новых компаний против 168 000 в 2024 г.
В начале июля в Екатеринбурге прошел форум женщин-предпринимателей, в котором поучаствовали более 200 человек. Мероприятие состоялось при поддержке «Женского движения «Единой России» в ходе международной выставки «Иннопром-2026». Темой обсуждения на форуме стала роль женщин в развитии современной экономики и социально ответственном бизнесе. Кроме того, участники мероприятия поделились практиками поддержки женского предпринимательства и рассказали о результатах исследования о гендерных особенностях предпринимательства в стране.