Форум женщин-предпринимателей в Екатеринбурге собрал более 200 участниц

30 июня секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партию можно назвать женской, так как из 2,6 млн ее членов 1,6 млн – это женщины. Он выразил надежду, что женское представительство в органах власти будет расширено, а также напомнил, что в работе «Женского движения» партии участвуют 260 000 женщин. Кроме того, по его словам, мероприятия проекта в России собрали порядка 1 млн человек.