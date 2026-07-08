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Форум женщин-предпринимателей в Екатеринбурге собрал более 200 участниц

Ведомости

Более 200 человек поучаствовали в форуме женщин-предпринимателей в Екатеринбурге, который прошел при поддержке «Женского движения Единой России» в ходе международной выставки «Иннопром-2026», сообщили организаторы мероприятия.

Помимо женщин-предпринимателей, на форуме присутствовали представителей органов государственной власти, общественных объединений и институтов поддержки бизнеса из Москвы, Донецкой Народной Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края, Свердловской Курганской, Челябинской и Тюменской областей и других субъектов РФ.

Темой обсуждения на форуме стала роль женщин в развитии современной экономики и социально ответственном бизнесе. Кроме того, участники мероприятия поделились практиками поддержки женского предпринимательства и рассказали о результатах исследования о гендерных особенностях предпринимательства в стране.

«Рост числа женщин-предпринимателей свидетельствует об эффективности реализации мероприятий Национальной стратегии в интересах женщин на региональном и муниципальном уровнях. Все это способствует укреплению роли женщин в экономике региона и повышению их социальной и деловой активности», – подчеркнула зампредседателя Совфеда Инна Святенко.

По ее словам, в январе 2026 г. в России было зарегистрировано 6,2 млн женщин-предпринимателей. Уже 41,7% всех малых и средних предпринимателей в стране составляют женщины. Сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» Дарья Лантратова отметила, что женщины считаются важной движущей силой экономики, добавляют предпринимательству гибкости и душевности.

30 июня секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партию можно назвать женской, так как из 2,6 млн ее членов 1,6 млн – это женщины. Он выразил надежду, что женское представительство в органах власти будет расширено, а также напомнил, что в работе «Женского движения» партии участвуют 260 000 женщин. Кроме того, по его словам, мероприятия проекта в России собрали порядка 1 млн человек.

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