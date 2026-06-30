Якушев назвал «Единую Россию» женской партией
«Единую Россию» можно назвать женской партией, так как из 2,6 млн ее членов 1,6 млн – это женщины. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев в ходе встречи с активистками «Женского движения ЕР».
«Это важный проект, мы будем его и дальше поддерживать. Его активистки приняли активное участие в предварительном голосовании «Единой России» и победили. Теперь им предстоит бороться за мандаты не только в Госдуму, но и в 39 заксобраний регионов, а также в 10 гордум», – подчеркнул он.
Якушев выразил надежду, что этот процесс расширит женское представительство в органах власти, а также напомнил, что в работе «Женского движения» партии участвуют 260 000 женщин. Кроме того, по его словам, мероприятия проекта в России собрали порядка 1 млн человек.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что у граждан РФ наблюдается высокий уровень потребности в справедливости, законности и честности. По ее мнению, именно женщинам-управленцам свойственны ответственность, милосердие и забота о населении. Матвиенко подчеркнула, что эти качества могут помочь выстроить «прочную связующую нить доверия между обществом и органами власти».
10 июня «Женское движение Единой России» представило свои предложения для включения в новую народную программу партии. Тогда Якушев говорил, что в этом году руководство «Единой России» впервые поручило «Женскому движению» проработать и отразить женский взгляд в народной программе.