Якушев назвал «Единую Россию» женской партией

«Это важный проект, мы будем его и дальше поддерживать. Его активистки приняли активное участие в предварительном голосовании «Единой России» и победили. Теперь им предстоит бороться за мандаты не только в Госдуму, но и в 39 заксобраний регионов, а также в 10 гордум», – подчеркнул он.