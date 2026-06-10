«Женское движение Единой России» направило инициативы в народную программу

Отдельный блок предложений касался поддержки участников спецоперации и их семей. Женам погибших бойцов из сел хотят предоставить право на приоритетное заключение соцконтракта для открытия собственного дела. Предложены были поправки в закон «Об образовании в РФ», предусматривающие отдельную бюджетную квоту при поступлении в вузы и первоочередное зачисление в колледжи для детей, получивших тяжелые ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, и множество других инициатив.