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«Женское движение Единой России» направило инициативы в народную программу

Ведомости

«Женское движение Единой России» представило свои предложения для включения в новую народную программу партии. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, сейчас в «Женском движении» состоят около 250 000 участниц, а в реализуемых ими инициативах участвуют почти 1 млн человек. «Это сильная группа единомышленниц, которые предметно занимаются решением широкого спектра вопросов. С точки зрения партийного строительства за их работой – серьезное будущее», – сказал Якушев.

Он отметил, что в этом году руководство «Единой России» впервые поручило «Женскому движению» проработать и отразить женский взгляд в народной программе.

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Политика / Демократия

Сопредседатель общественного совета «Женского движения», сенатор Дарья Лантратова заявила, что женщины часто совмещают заботу о семье, работу и общественную деятельность. По ее словам, такая нагрузка делает их «наиболее компетентной, требовательной и вдумчивой аудиторией» в вопросах организации жизни и планирования будущего.

Всего в народную программу поступило более 2 млн предложений. Около 70% инициатив направили женщины. Для сбора предложений по всей стране прошло более 5000 мероприятий, включая форумы, стратегические сессии и женские клубы.

В ходе обсуждений участницы представили ряд инициатив. Например, предложили установить для беременных женщин и рожениц приоритетный порядок записи к узким специалистам со сроком ожидания не более трех рабочих дней, а также расширить программу создания женских консультаций.

Отдельный блок предложений касался поддержки участников спецоперации и их семей. Женам погибших бойцов из сел хотят предоставить право на приоритетное заключение соцконтракта для открытия собственного дела. Предложены были поправки в закон «Об образовании в РФ», предусматривающие отдельную бюджетную квоту при поступлении в вузы и первоочередное зачисление в колледжи для детей, получивших тяжелые ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, и множество других инициатив.

1 июня сообщалось, что первый этап съезда «Единой России» пройдет 28 июня. Ожидается, что на нем утвердят списки кандидатов на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 г.

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