Первый этап съезда «Единой России» пройдет 28 июня
Первый этап съезда партии «Единая Россия» состоится 28 июня. Об этом сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета.
«Дата первого этапа съезда была определена решениями бюро высшего совета и президиума генерального совета», – пояснил Грызлов.
На заседании председатель партии Дмитрий Медведев также подвел итоги предварительного голосования. По его словам, процедура остается одной из наиболее эффективных предвыборных практик и позволяет оценить уровень участия граждан в формировании списка кандидатов от партии.
Медведев отметил, что в отличие от политических оппонентов, которые, по его словам, принимают ключевые решения в закрытом режиме, «Единая Россия» исходит из принципа, согласно которому кандидатов определяют избиратели. Такой подход, считает он, демонстрирует политическую зрелость партии и ее готовность работать в интересах граждан.
В марте «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что первый этап предвыборного съезда партии предварительно планировалось провести 27 июня. Ожидается, что на нем будут утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 г. Собеседники отмечали, что окончательная дата зависит от графика избирательной кампании, мероприятий других партий и расписания участников съезда.