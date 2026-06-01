Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX176,81+1,14%CNY Бирж.10,639+1,44%IMOEX2 568+0,09%RTSI1 130,6-0,65%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Первый этап съезда «Единой России» пройдет 28 июня

Ведомости

Первый этап съезда партии «Единая Россия» состоится 28 июня. Об этом сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета.

«Дата первого этапа съезда была определена решениями бюро высшего совета и президиума генерального совета», – пояснил Грызлов.

На заседании председатель партии Дмитрий Медведев также подвел итоги предварительного голосования. По его словам, процедура остается одной из наиболее эффективных предвыборных практик и позволяет оценить уровень участия граждан в формировании списка кандидатов от партии.

Медведев отметил, что в отличие от политических оппонентов, которые, по его словам, принимают ключевые решения в закрытом режиме, «Единая Россия» исходит из принципа, согласно которому кандидатов определяют избиратели. Такой подход, считает он, демонстрирует политическую зрелость партии и ее готовность работать в интересах граждан.

В марте «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что первый этап предвыборного съезда партии предварительно планировалось провести 27 июня. Ожидается, что на нем будут утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 г. Собеседники отмечали, что окончательная дата зависит от графика избирательной кампании, мероприятий других партий и расписания участников съезда.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте