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Berliner Zeitung: Германия платит за газ в пять раз больше, чем в 2020 году

Ведомости

Германия сейчас платит за газ примерно в пять раз больше, чем в 2020 г., после отказа от российских энергоносителей и на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По данным издания, в 2020 г., когда основная часть газа поступала из России, цена на немецкой границе составляла около 12 евро за мегаватт-час. В начале этой недели биржевая стоимость газа в Европе превысила 60 евро за мегаватт-час. До обострения ситуации на Ближнем Востоке она находилась на уровне около 40 евро.

Как отмечает газета, крупнейшим поставщиком газа в Германию стала Норвегия, на которую приходится около 44% импорта. Еще 24% поставок обеспечивают Нидерланды, а 21% – Бельгия.

Издание также обращает внимание, что рост цен происходит в неблагоприятный для Германии момент. Газовые хранилища страны заполнены лишь примерно на 45%, что значительно ниже показателей предыдущих лет.

9 июля «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал о замедлении темпов закачки газа в европейские подземные хранилища. По состоянию на 7 июля объем накопленного газа был на 10,3 млрд куб. м, или на 16,8%, меньше, чем за аналогичный период 2025 г. В компании отмечали, что при продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%.

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