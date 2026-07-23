Berliner Zeitung: Германия платит за газ в пять раз больше, чем в 2020 году

9 июля «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал о замедлении темпов закачки газа в европейские подземные хранилища. По состоянию на 7 июля объем накопленного газа был на 10,3 млрд куб. м, или на 16,8%, меньше, чем за аналогичный период 2025 г. В компании отмечали, что при продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%.