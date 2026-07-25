Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге вернулся к работе
Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу после приостановки в связи эвакуацией из-за падения беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы RWB.
Комплекс не пострадал. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме.
Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, в результате атаки БПЛА объекты инфраструктуры и экономики не пострадали. Людей вывели из зоны, пострадавших нет. В Екатеринбурге после падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв.м в Чкаловском районе. Все оперативные службы работают на месте. Пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня нет. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.
В ночь на 24 июля ВСУ ударили по объектам Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух складов в Шушарах и Уткиной заводи. Пострадавших нет.
В ходе атаки беспилотников ВСУ на склады в подмосковной Электростали и городе Котовск в Тамбовской области Wildberries мог потерять логистические мощности примерно на 350 000 кв. м, подсчитали специально для «Ведомостей» два консультанта по недвижимости. Это, по их словам, соответствует примерно 7% всех складских площадей компании. По их оценке, стоимость самих логопарков превышает 20 млрд руб., но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд руб.