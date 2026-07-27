«Камаз» отменил четырехдневку в августе – октябре

Чистый убыток ПАО «Камаз» по РСБУ в первом полугодии составил 13,9 млрд руб., что на 33,4% ниже, чем в этот же период годом ранее. Валовая прибыль выросла до 6 млрд руб. против 2,9 млрд годом ранее. Выручка за шесть месяцев составила 127,2 млрд руб. (-0,3%). Себестоимость продаж вышла на 121,3 млрд руб. (-3%). В компании рассказали, что рост валовой прибыли связан с принятыми в компании мерами по повышению эффективности бизнеса.