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«Камаз» отменил четырехдневку в августе – октябре

Ведомости

«Камаз» отменил четырехдневную рабочую неделю в августе – октябре из-за роста спроса на грузовые автомобили. Об этом сообщается на сайте компании.

«Камаз» зафиксировал рост объема заказов на ближайшие месяцы благодаря принимаемым в компании мерам по развитию продаж, а также расширению модельного ряда автомобилей К5. Это позволило скорректировать производственный план в сторону увеличения.

Объемов достаточно для работы в режиме пятидневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составил 160 машкомплектов, отметили в «Камазе». Режим неполной рабочей недели отметил генеральный директор Сергей Когогин.

27 июля «Камаз» вышел из корпоративного отпуска и сотрудники компании приступили к работе. Летний корпоративный отпуск сотрудников «Камаза» в этом году продлился с 13 по 26 июля. Основные производства компании в этот период были приостановлены.

Чистый убыток ПАО «Камаз» по РСБУ в первом полугодии составил 13,9 млрд руб., что на 33,4% ниже, чем в этот же период годом ранее. Валовая прибыль выросла до 6 млрд руб. против 2,9 млрд годом ранее. Выручка за шесть месяцев составила 127,2 млрд руб. (-0,3%). Себестоимость продаж вышла на 121,3 млрд руб. (-3%). В компании рассказали, что рост валовой прибыли связан с принятыми в компании мерами по повышению эффективности бизнеса.

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