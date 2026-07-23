За первое полугодие «Камаз» снизил чистый убыток на треть

23 декабря 2025 г. «Камаз» представил стратегию развития на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Компания планирует увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта должна достигнуть 17%. Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет. К 2026 г. компания намерена реализовать по 56 000 автомобилей. Рост выручки обеспечат расширение масштаба производства и диверсификация бизнеса.