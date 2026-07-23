За первое полугодие «Камаз» снизил чистый убыток на треть
Чистый убыток ПАО «Камаз» по РСБУ в первом полугодии составил 13,9 млрд руб., что на 33,4% ниже, чем в этот же период годом ранее. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Валовая прибыль выросла до 6 млрд руб. против 2,9 млрд годом ранее. Выручка за шесть месяцев составила 127,2 млрд руб. (-0,3%). Себестоимость продаж вышла на 121,3 млрд руб. (-3%).
В компании рассказали, что рост валовой прибыли связан с принятыми в компании мерами по повышению эффективности бизнеса. За шесть месяцев рост производительности труда составил 5,6%.
По итогам 2025 г. чистый убыток производителя по МСФО составил 43 млрд руб. по сравнению с прибылью в 731 млн руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3% до 382,1 млрд руб., операционный убыток составил 17,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 22,8 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль упала на 54% до 28,3 млрд руб.
23 декабря 2025 г. «Камаз» представил стратегию развития на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Компания планирует увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта должна достигнуть 17%. Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет. К 2026 г. компания намерена реализовать по 56 000 автомобилей. Рост выручки обеспечат расширение масштаба производства и диверсификация бизнеса.