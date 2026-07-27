Минфин предложил упростить проверку участников госзакупок
Минфин внес в правительство законопроект, предусматривающий использование сервисов оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФНС России при проведении госзакупок. Об этом сообщили в министерстве.
Инициатива должна упростить проверку бизнеса и снизить риск предоставления недостоверных сведений. Новая схема позволит подтверждать соответствие участников обязательным требованиям в автоматическом режиме.
Как уточнили в министерстве, необходимые сведения заказчики будут получать через Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок от операторов электронных площадок, использующих сервисы ФНС.
Законопроект предусматривает автоматическую проверку данных о компаниях и предпринимателях в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствие информации о них в перечне экстремистов и террористов, а также отсутствие замороженных счетов и другого имущества. Кроме того, через сервисы налоговой службы заказчики смогут оперативно проверить наличие либо отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 20 июля одобрила проект поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), упрощающих проведение госзакупок.