Минфин предложил упростить проверку участников госзакупок

Законопроект предусматривает автоматическую проверку данных о компаниях и предпринимателях в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствие информации о них в перечне экстремистов и террористов, а также отсутствие замороженных счетов и другого имущества. Кроме того, через сервисы налоговой службы заказчики смогут оперативно проверить наличие либо отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему.